Группа сенаторов-республиканцев требует назначить спецпрокурора для расследования в отношении Байдена

Три сенатора-республиканца призвали генпрокурора США Меррика Гарланда назначить специального прокурора для расследования в отношении президента Джо Байдена и его семьи, сообщает NBC News.

"Мы настоятельно призываем вас назначить специального прокурора для расследования любых правонарушений президента Байдена и его семьи в их деловых отношениях", - цитирует телеканал письмо сенаторов Марши Блэкберн, Майка Брауна и Джеймса Вэнса.

Законодатели уточнили, что речь идет о возможном получении взятки Байденом в его бытность вице-президентом.

"ФБР препятствовало надзору Конгресса за этим вопросом, отказавшись выполнить повестку в суд от комитета палаты представителей по надзору", - отметили они.