Цены на нефть слабо повышаются

Цены на нефть слабо поднимаются в среду после скачка более чем на 3% по итогам предыдущей сессии.

Росту котировок накануне способствовало снижение одной из ключевых процентных ставок Народным банком Китая (НБК), а также сообщения о том, что Пекин готовит дополнительные меры стимулирования экономической активности в стране.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 в среду составляет $74,45 за баррель, что на $0,16 (0,22%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $2,45 (3,4%), до $74,29 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,08 (0,12%), до $69,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на $2,3 (3,4%), до $69,42 за баррель.

"Движение Китая к новым стимулам обеспечивает поддержку нефтяному рынку, - отмечает аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, слова которого приводит Market Watch. - Снижение ключевой процентной ставки китайским ЦБ дает надежду на то, что смягчение политики может трансформироваться в более мощный экономический рост в этом году".