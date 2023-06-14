Цены на нефть слабо повышаются

Цены на нефть слабо поднимаются в среду после скачка более чем на 3% по итогам предыдущей сессии.
Росту котировок накануне способствовало снижение одной из ключевых процентных ставок Народным банком Китая (НБК), а также сообщения о том, что Пекин готовит дополнительные меры стимулирования экономической активности в стране.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 в среду составляет $74,45 за баррель, что на $0,16 (0,22%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $2,45 (3,4%), до $74,29 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,08 (0,12%), до $69,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на $2,3 (3,4%), до $69,42 за баррель.
"Движение Китая к новым стимулам обеспечивает поддержку нефтяному рынку, - отмечает аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, слова которого приводит Market Watch. - Снижение ключевой процентной ставки китайским ЦБ дает надежду на то, что смягчение политики может трансформироваться в более мощный экономический рост в этом году".
Власти Азербайджана до конца 2023г вернут в Карабах и В.Зангезур около 2 тыс. семей
В Баку проведены командно-штабные учения «Eternity-2023»
Баку возложил на Ереван ответственность за провокации против мирного процесса - МИД
Porsche остается лидером среди люксовых брендов мира шестой год подряд - Brand Finance
Пожар на химзаводе в Сумгайыте потушен - МЧС
Переговоры о создании совместного турецко-азербайджанского университета находятся на завершающей стадии - Алиев
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Блинкен и глава МИД Китая обсудили сохранение линий связи между Вашингтоном и Пекином - Госдеп
Группа сенаторов-республиканцев требует назначить спецпрокурора для расследования в отношении Байдена
В США заявляют о стремлении Киева наладить техобслуживание военной техники с западными компаниями
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Бакинская высшая школы нефти совместно с Университетом Дьюка провели выпускной день
Не упустите возможность получить опыт в ярком банке!
Названы самые быстрые велогонщики турнира, проведенного при поддержке Bakcell
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС