Манат подешевел к евро, подорожал к рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 14 июня сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 14 июня ЦБА установил на уровне 1.8344 маната/1EUR (13 июня - 1.8330 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 14 июня установил на уровне 0.0202 манат/1RUB (13 июня - 0.0203 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 14 июня ЦБА сохранил на уровне 0.0718 манат/1TRY.

Б.Рустамбеков