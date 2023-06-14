В Баку проведены командно-штабные учения «Eternity-2023»

В Баку состоялись командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Eternity-2023» при участии военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии, а также представителей соответствующих государственных структур.

«На учениях, проводившихся в Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны, были выполнены задачи по организации охраны стратегически важных региональных экономических проектов», - сообщает Минобороны Азербайджана.

Основная цель международных учений состояла в укреплении взаимного сотрудничества и обеспечении взаимодействия между вооруженными силами трех стран.

Р.Ахмедов