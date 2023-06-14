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Внешняя политика 14.06.2023 10:10

В Баку проведены командно-штабные учения «Eternity-2023»

В Баку состоялись командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Eternity-2023» при участии военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии, а также представителей соответствующих государственных структур.

«На учениях, проводившихся в Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны, были выполнены задачи по организации охраны стратегически важных региональных экономических проектов», - сообщает Минобороны Азербайджана.

Основная цель международных учений состояла в укреплении взаимного сотрудничества и обеспечении взаимодействия между вооруженными силами трех стран.

Р.Ахмедов

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГРУЗИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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