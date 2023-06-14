В Вашингтоне надеются «как можно скорее» провести встречу глав МИД Азербайджана и Армении

В США надеются «как можно скорее» провести в Вашингтоне встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении, заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

«Мы ожидаем проведения еще одного раунда переговоров в Вашингтоне, в то время как стороны (Баку и Ереван – ИФ-Аз) продолжают вести мирный диалог», - заявил Миллер на брифинге, добавив, что в Вашингтоне рассчитывают «как можно скорее» провести встречу глав МИД Азербайджана и Армении.

По его словам, намеченная на июнь (12 июня – ИФ) встреча в США не была проведена из-за вопроса ее планирования, а не по причине разногласий между сторонами.

Новых сроков проведения встречи представитель Госдепа не назвал.

Ранее сообщалось, что запланированная на 12 июня в Вашингтоне встреча глав МИД Азербайджана и Армении была перенесена.

Р.Керимов