Власти Азербайджана до конца 2023г вернут в Карабах и В.Зангезур около 2 тыс. семей

Власти Азербайджана планируют до конца 2023 года возвращение в Карабах и Восточный Зангезур для постоянного проживания около 2 тыс. семей, заявил заместитель председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов.

«До конца этого года планируется возвращение для постоянного проживания в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах в общей сложности около 2000 семей вынужденных переселенцев. Т.е. речь идет о возвращении в родные края около 10 тысяч человек», - сказал Гусейнов журналистам в среду.

По его словам, на первом этапе планируется переселение в город Лачин порядка 700 семей, в села Забух и Сус Лачинского района - 400, в город Шуша - 450, в город Физули - 267 семей, еще около 100 семей вернутся в село Агалы Зангиланского района.

Р.Ахмедов