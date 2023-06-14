Bank Respublika увеличил в 2022г штат на 19%

Азербайджанский «Bank Respublika» в 2022 году продолжил увеличение штата.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно годовому отчету банка, на конец 2022 года в Bank Respublika работали 1 476 человек и за отчетный год штат увеличился на 236 человек.

Таким образом, в 2022 году Bank Respublika увеличил штат на 19%.

Bank Respublika создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются 11 физических лиц и 4 юрлица. В числе акционеров банка имеется SIDT (4,25%), член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe. Основными акционерами банка являются предприниматель Натиг Гулиев и его родственники.

Р.Ахмедов