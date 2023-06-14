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13.06 $/bbl +/- WTI 69.42 +2.30 Brent 74.29 +2.45

ТЭК 14.06.2023 15:02

РФ в мае чуть снизила нефтеэкспорт, до 7,8 млн б/с, доходы уменьшились до $13,3 млрд - МЭА

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в мае сократился на 260 тыс. баррелей в сутки по сравнению с апрелем, до 7,8 млн б/с, практически не изменившись по сравнению с прошлым годом, сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном отчете.

При этом экспорт нефти вырос на 90 тыс. б/с, до 5,2 млн б/с, в то время как экспорт нефтепродуктов сократился на 350 тыс. б/с, до 2,6 млн б/с. На долю Китая и Индии приходилось не менее 56% от общего объема российского экспорта, поставки в Африку, на Ближний Восток и в Латинскую Америку составляли еще 12%, отмечает агентство. Предполагаемая выручка от экспорта упала на $1,4 млрд до $13,3 млрд, что на 36% меньше, чем год назад, при снижении средних цен на нефть с $60 за баррель в апреле до $55/б в мае.

По оценке МЭА, добыча нефти (без учета конденсата) в РФ в мае составляла 9,45 млн б/с по сравнению с 9,6 млн б/с в апреле. Однако по данным вторичных источников, которые приводит агентство, майский показатель всего лишь на 370 тыс. б/с ниже уровня февраля (9,83 млн б/с), от которого страна планировала снизить производство на 500 тыс. б/с сначала в марте, потом продлив сокращение до июля, а затем до конца года.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, МЭА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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