Кыргызстан в 2023 году рассчитывает принять 10 млн туристов

Власти Кыргызстана в 2023 году ожидают прибытия 10 млн иностранных туристов, сообщил в среду президент республики Садыр Жапаров.
"Сфера туризма одна из приоритетных отраслей экономики страны, в этом году, согласно прогнозам, ожидается прибытие 10 млн туристов", - сказал Жапаров на торжественной церемонии чествования спасателей страны. Его слова приводит пресс-служба главы государства.
Жапаров призвал граждан страны и туристов к бережному отношению к природе и соблюдению чистоты.
"Наблюдается, как люди, в частности, отдыхающие на берегу озера Иссык-Куль, могут спокойно после себя оставить мусор. Мы часто обращаемся к туристам, посещающим нашу страну, беречь природу Кыргызстана, но при этом мы же своим примером показываем обратное. Я призываю всех воспитывать друг друга, приучать к порядку, показывая уважительное отношение к окружающей среде, не загрязняя ее", - отметил Жапаров.
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