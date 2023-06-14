В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле металлургического завода со стороны ВС Азербайджана

В министерстве обороны Азербайджана опровергли распространенную Ереваном информацию об обстреле со стороны Вооруженных сил (ВС) Азербайджана строящегося металлургического завода в направлении Араздеяна и ранении двух человек.

«Решительно опровергаем распространенную армянской стороной информацию об обстреле подразделениями азербайджанской армии металлургического завода в направлении Араздеяна и ранении двух человек», - говорится в сообщении военного ведомства.

Р.Керимов