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Оборона 14.06.2023 13:21

В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле металлургического завода со стороны ВС Азербайджана

В министерстве обороны Азербайджана опровергли распространенную Ереваном информацию об обстреле со стороны Вооруженных сил (ВС) Азербайджана строящегося металлургического завода в направлении Араздеяна и ранении двух человек.

«Решительно опровергаем распространенную армянской стороной информацию об обстреле подразделениями азербайджанской армии металлургического завода в направлении Араздеяна и ранении двух человек», - говорится в сообщении военного ведомства.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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