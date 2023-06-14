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Внешняя политика 14.06.2023 13:30

ЕС может создать в Азербайджане Агентство развития

Европейский союз (ЕС) может создать в Азербайджане Агентство развития, заявил координатор по вопросам сотрудничества представительства ЕС в Азербайджане Виктор Божков.

«Мы хотим создать в Азербайджане Агентство развития Европейского Союза», - сказал Божков в среду в Баку в ходе конференции "Социально-экономическая инклюзивность в Азербайджане.

По его словам, ЕС видит стратегическое сотрудничество с Азербайджаном в рамках Восточного партнёрства.

«В настоящее время идёт процесс обновления соглашений о партнерстве и сотрудничестве. Азербайджан имеет большой инвестиционный потенциал. Необходимо эффективно использовать выделенные средства ЕС и привлекать других инвесторов. Это окажет хорошее влияние на кредитование и инвестиционный потенциал внутри страны»,-сказал Божков.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПЛАНЫ


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