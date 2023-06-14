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Внешняя политика 14.06.2023 13:36

Кандидат на пост посла США в Азербайджане намерен развивать сотрудничество Баку и Вашингтона

Кандидат на пост посла США в Азербайджане Марк Либби заявил о намерении развивать сотрудничество Вашингтона и Баку, а также содействовать заключению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

По его словам, сотрудничество с Азербайджаном в таких областях как борьба с терроризмом, пограничная и энергетическая безопасность служит интересам США. «В случае утверждения моей кандидатуры, я удвою наши усилия в этих сферах», - заявил Марк Либби на слушаниях в комитете Сената (верхней палаты Конгресса) США по международным отношениям, в том числе по кандидатуре на пост посла в Азербайджане.

Он добавил, что будет содействовать углублению экономического взаимодействия Баку и Вашингтона, а также отметил, что поддержит усилия США по оказанию помощи в достижении «справедливого и устойчивого мирного соглашения» между Азербайджаном и Арменией.

По словам Либби, Баку и Ереван «как никогда прежде» близки к заключению мирного соглашения, и в случае утверждения кандидатуры дипломата он поможет сторонам достичь этой цели.

Комитет Сената США по международным отношениям во вторник рассмотрел кандидатуру Либби на пост посла Соединенных Штатов в Азербайджане.

Марк Либби - кадровый дипломат, имеющий ранг советника-посланника. Свободно говорит на польском и французском языках.

Р.Керимов

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Тэги: СЕНАТ, США, ДИПЛОМАТИЯ


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