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Регион 14.06.2023 14:22

Иран поможет Венесуэле восстановить нефтехимические производства общей мощностью 12 млн т/г

Иран поможет Венесуэле восстановить нефтехимические производства годовой мощностью 12 млн тонн, сообщает иранское агентство Shana со ссылкой на министра нефти Джавада Оуджи, находящегося с рабочим визитом в Каракасе.

Речь идет, в частности, о восстановлении производств аммиака, карбамида, полиэтилена. Оуджи выразил надежду, что опыт иранских компаний "поможет Венесуэле реализовать свой нефтехимический потенциал и предложить продукцию на международных рынках".

Иран предложил свое содействие, когда Венесуэла приступила к капитальному ремонту и развитию нефтеперерабатывающих заводов, пришедших в упадок после введения санкций США. Общая мощность четырех НПЗ республики - 1,4 млн баррелей в сутки, значительная часть объектов, по словам Оуджи, уже восстановлена. Для этих целей Иран уже экспортировал в Венесуэлу 2,8 млн единиц оборудования.

В понедельник агентство сообщило, что Тегеран и Каракас подписали ряд соглашений о сотрудничестве в секторах добычи и переработки нефти и газа.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ИРАН, НЕФТЕХИМИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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