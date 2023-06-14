Иран поможет Венесуэле восстановить нефтехимические производства общей мощностью 12 млн т/г

Иран поможет Венесуэле восстановить нефтехимические производства годовой мощностью 12 млн тонн, сообщает иранское агентство Shana со ссылкой на министра нефти Джавада Оуджи, находящегося с рабочим визитом в Каракасе.
Речь идет, в частности, о восстановлении производств аммиака, карбамида, полиэтилена. Оуджи выразил надежду, что опыт иранских компаний "поможет Венесуэле реализовать свой нефтехимический потенциал и предложить продукцию на международных рынках".
Иран предложил свое содействие, когда Венесуэла приступила к капитальному ремонту и развитию нефтеперерабатывающих заводов, пришедших в упадок после введения санкций США. Общая мощность четырех НПЗ республики - 1,4 млн баррелей в сутки, значительная часть объектов, по словам Оуджи, уже восстановлена. Для этих целей Иран уже экспортировал в Венесуэлу 2,8 млн единиц оборудования.
В понедельник агентство сообщило, что Тегеран и Каракас подписали ряд соглашений о сотрудничестве в секторах добычи и переработки нефти и газа.
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