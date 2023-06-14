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Заявку Стокгольма на вступление в НАТО обсудили в Анкаре представители Альянса, Турции, Швеции и Финляндии

Высокопоставленные должностные лица из НАТО, Швеции, Финляндии и Турции в среду провели встречу в Анкаре, на которой обсудили заявку Швеции на вступление в альянс, сообщает Associated Press.

Встреча состоялась в президентском дворце в Анкаре. Планировалось, что на ней обсудят шаги, которые Финляндия и Швеция предприняли в рамках меморандума, подписанного с Турцией в прошлом году.

Агентство напоминает, что НАТО хочет решить проблему со вступлением Швеции к саммиту лидеров стран альянса, который пройдет в Литве 11-12 июля.

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Тэги: ТУРЦИЯ, НАТО, ШВЕЦИЯ, ВСТРЕЧА


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