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Финансы 14.06.2023 13:52

Предприниматели в Азербайджане за 5 мес. получили льготные кредиты на 33 млн манатов по линии SIF

Объем льготного кредитования бизнеса в Азербайджане по линии Фонда развития предпринимательства (SİF) в январе-мае 2023 года составил 33,3 млн манатов.

«За 5 месяцев профинансировано 710 проекта, реализация которых позволит создать 538 рабочих мест», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

При этом в течение мая банки-агенты фонда выдали кредитов на 16,7 млн манатов для реализации 367 проектов.

Как сообщалось ранее, объем льготного кредитования бизнеса в Азербайджане по линии SİF в 2023 году планируется на уровне 150 млн манатов.

В 2022 году бизнес получил льготных кредитов на 145,9 млн манатов.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: SIF, КРЕДИТЫ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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