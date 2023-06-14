Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8344 RUR   0.0202 GBR   2.1443 TRY   0.0718

Цена на нефть

13.06 $/bbl +/- WTI 69.42 +2.30 Brent 74.29 +2.45

Финансы 14.06.2023 13:58

Himmara Audit проведет аудит Агросервис за 2022г

ООО «Himmara Audit» проведет аудит финансовой отчетности ОАО «Агросервис» за 2022 год.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам портала госзакупок www.tender.gov.az, между сторонами подписан соответствующий контракт. Контракт предусматривает проведение аудита финотчетности Агросервис, а также оценку изменения уставного капитала общества.

Сумма контракта – 37 тыс. 464,91 манат.

Все работы по контракту должны быть завершены до 12 августа 2023 года.

Himmara Audit проводила аудит ОАО «Агросервис» за 2021 год.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АГРОСЕРВИС, АУДИТОР

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az