Himmara Audit проведет аудит Агросервис за 2022г

ООО «Himmara Audit» проведет аудит финансовой отчетности ОАО «Агросервис» за 2022 год.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам портала госзакупок www.tender.gov.az, между сторонами подписан соответствующий контракт. Контракт предусматривает проведение аудита финотчетности Агросервис, а также оценку изменения уставного капитала общества.
Сумма контракта – 37 тыс. 464,91 манат.
Все работы по контракту должны быть завершены до 12 августа 2023 года.
Himmara Audit проводила аудит ОАО «Агросервис» за 2021 год.
Р.Ахмедов
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