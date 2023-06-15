Морские порты Азербайджана увеличили в январе-мае перевалку грузов на 11%

Морские порты Азербайджана в январе-мае 2023 года увеличили перевалку грузов на 11% по сравнению с показателем 5 месяцев 2022 года - до 5 млн 61,4 тыс. тонн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Из общего объема 4 млн 159,4 тыс. тонн или 82,2% пришлось на международные транзитные грузы, 17,8% - местные грузы. Спад объема перевалки транзитных грузов по сравнению с январем-маем 2022 года составил 3,1%.
По данным Госкомстата, по состоянию на 1 июня 2023 года в портах Азербайджана оставалось 170,4 тыс. тонн грузов.
Как сообщалось, в 2022 году перевалка грузов через морские порты Азербайджана составила 11 млн 750,6 тыс. тонн (рост на 32,4%).
Все азербайджанские порты (Баку, Астара, Ленкорань и Сумгайыт) располагаются на побережье Каспийского моря. Бакинский порт располагает крупными нефтяными терминалами в Дюбенди и Сангачале. Кроме того, на территории нового Бакинского морского международного порта в поселке Алят, в 2014 году был введен в эксплуатацию паромный терминал, в январе 2018 года - терминал Ro-Ro.
Н.Аббасова
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