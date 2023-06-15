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Транспорт и связь 15.06.2023 10:40

Морские порты Азербайджана увеличили в январе-мае перевалку грузов на 11%

Морские порты Азербайджана в январе-мае 2023 года увеличили перевалку грузов на 11% по сравнению с показателем 5 месяцев 2022 года - до 5 млн 61,4 тыс. тонн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Из общего объема 4 млн 159,4 тыс. тонн или 82,2% пришлось на международные транзитные грузы, 17,8% - местные грузы. Спад объема перевалки транзитных грузов по сравнению с январем-маем 2022 года составил 3,1%.

По данным Госкомстата, по состоянию на 1 июня 2023 года в портах Азербайджана оставалось 170,4 тыс. тонн грузов.

Как сообщалось, в 2022 году перевалка грузов через морские порты Азербайджана составила 11 млн 750,6 тыс. тонн (рост на 32,4%).

Все азербайджанские порты (Баку, Астара, Ленкорань и Сумгайыт) располагаются на побережье Каспийского моря. Бакинский порт располагает крупными нефтяными терминалами в Дюбенди и Сангачале. Кроме того, на территории нового Бакинского морского международного порта в поселке Алят, в 2014 году был введен в эксплуатацию паромный терминал, в январе 2018 года - терминал Ro-Ro.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ПОРТЫ, ПЕРЕВАЛКА, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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