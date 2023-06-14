Пашинян и Оверчук обсудили процесс разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе

Армения заинтересована в разблокировании всех транспортных связей в регионе Южного Кавказа, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на встрече с вице-премьером России Алексеем Оверчуком.
"Как вы знаете, мы заинтересованы в разблокировании всех транспортных и экономических связей в регионе, основываясь на суверенитете и юрисдикции сторон, по территории которых эти возможные инфраструктуры проходят. Уверен, сегодня мы обсудим некоторые аспекты", - заявил Пашинян.
Как сообщает пресс-служба армянского правительства, Пашинян и Оверчук обсудили вопросы, касающиеся восстановления железнодорожного сообщения в регионе, осуществления пограничного и таможенного контроля на основе суверенитета и юрисдикции сторон.
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