Номинальные денежные доходы населения Азербайджана за 5 мес. выросли почти на 15%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-мае 2023 года составили 30 млрд 302,9 млн манатов, что на 14,7% больше показателя 5 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец мая 2023 года составила 13,1%.
Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-мае 2023 года увеличились на 14% - до 2 тыс. 989,1 манат.
После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 26 млрд 622,9 млн манатов, что на 14,7% больше показателя за январь-май 2022 года.
Х.Насирзаде
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