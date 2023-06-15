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Макроэкономика 15.06.2023 12:12

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана за 5 мес. выросли почти на 15%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-мае 2023 года составили 30 млрд 302,9 млн манатов, что на 14,7% больше показателя 5 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец мая 2023 года составила 13,1%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-мае 2023 года увеличились на 14% - до 2 тыс. 989,1 манат.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 26 млрд 622,9 млн манатов, что на 14,7% больше показателя за январь-май 2022 года.

Х.Насирзаде

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Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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