Азербайджан в январе-апреле увеличил импорт пшеницы на треть

Импорт пшеницы в Азербайджан в январе-апреле 2023 года составил 409,038 тыс. тонн, что на 32,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $123 млн 989,8 тыс. (рост на 17,9%).

Таким образом, в январе-апреле тонна пшеницы приобреталась Азербайджаном за $303,13 (средняя цена за приобретенную пшеницу в 2022 году составила $337,6 за тонну – ИФ-Аз).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 82,215 тыс. тонн сахара сырца и сахара (рост на 4,4%) на сумму $48 млн 805,7 тыс. (рост на 15,6%), растительных масел – 35,04 тыс. тонн (спад на 29%) на сумму $46 млн 509,3 тыс. (спад на 40,3%), чая – 4,483 тыс. тонн (спад на 13,2%) на сумму $23 млн 968,7 тыс. (спад на 6,4%), сливочного масла, прочих масел из молока и пасты – 6,197 тыс. тонн (спад на 14,5%) на сумму $34 млн 442 тыс. (спад на 13,5%).

Наряду с этим, в Азербайджан импортировано 1,635 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота (рост на 67,6%) на сумму $6 млн 462,2 тыс. (рост на 46,3%), мяса птицы и продукции из нее – 10,775 тыс. тонн (рост на 13,4%) на сумму $15 млн 380,7 тыс. (рост на 9,5%).

Фруктов за отчетный период в республику ввезено 54,894 тыс. тонн (спад на 6,4%) на $55 млн 471,1 тыс. (рост на 1,1%), овощей – 15,436 тыс. тонн (рост на 5,3%) на $9 млн 33,9 тыс. (рост на 2,5%), картофеля – 84,318 тыс. тонн (спад на 13%) на $25 млн 110,8 тыс. (рост на 6,2%).

В январе-апреле из Азербайджана на экспорт отправлено 52,197 тыс. т овощей (спад на 4%) на сумму $59 млн 775,6 тыс. (спад на 6,7%), фруктов – 68,779 тыс. т (рост на 0,6%) на $94 млн 882,5 тыс. (спад на 0,4%), картофеля – 7,777 тыс. тонн (рост на 71,7%) на $3 млн 475,7 тыс. (рост на 66,7%).

Кроме этого, из Азербайджана экспортировано 17,226 тыс. т сахара (рост на 23%) на $12 млн 377,3 тыс. (рост на 37,6%), растительных масел – 739,4 т (спад на 83%) на $1 млн 376,9 тыс. (спад на 81,5%).

Также за отчетный период Азербайджан экспортировал 5,016 тыс. т фруктовых и овощных соков (рост на 42,9%) на $6 млн 99 тыс. (рост на 44,9%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 116,8 тыс. декалитров (рост в 2,2 раза) на $2 млн 83,8 тыс. (рост в 3 раза), фруктовых и овощных консервов – 3,323 тыс. т (рост на 67,3%) на $5 млн 386 тыс. (рост в 2,3 раза), табака – 908,1 т (спад на 52,3%) на $2 млн 48 тыс. (спад на 68,5%), чая – 239,9 тонн (спад на 55,3%) на $2 млн 142,8 тыс. (спад на 36,2%).

Б.Рустамбеков