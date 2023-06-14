В Пакистане одобрили заключение соглашения с SOCAR о закупке СПГ

Экономический координационный комитет при правительстве Пакистана (The Economic Coordination Committee/ECC) в среду одобрил заключение ранее предложенного рамочного соглашения о закупке СПГ между компаниями Pakistan LNG Limited (PLL) и SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана), пишут пакистанские СМИ.
Они отмечают, что решение принято в ходе заседания под председательством главы Минфина Исхака Дара.
Детали соглашения СМИ не приводят.
Р.Керимов
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