В Пакистане одобрили заключение соглашения с SOCAR о закупке СПГ

Экономический координационный комитет при правительстве Пакистана (The Economic Coordination Committee/ECC) в среду одобрил заключение ранее предложенного рамочного соглашения о закупке СПГ между компаниями Pakistan LNG Limited (PLL) и SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана), пишут пакистанские СМИ. Они отмечают, что решение принято в ходе заседания под председательством главы Минфина Исхака Дара. Детали соглашения СМИ не приводят. Р.Керимов

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