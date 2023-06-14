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ТЭК 14.06.2023 15:08

В Пакистане одобрили заключение соглашения с SOCAR о закупке СПГ

Экономический координационный комитет при правительстве Пакистана (The Economic Coordination Committee/ECC) в среду одобрил заключение ранее предложенного рамочного соглашения о закупке СПГ между компаниями Pakistan LNG Limited (PLL) и SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана), пишут пакистанские СМИ.

Они отмечают, что решение принято в ходе заседания под председательством главы Минфина Исхака Дара.

Детали соглашения СМИ не приводят.

Р.Керимов

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Тэги: ПАКИСТАН, СПГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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