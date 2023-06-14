Азербайджан в январе-апреле увеличил экспорт минеральных удобрений на 8%

Азербайджан в январе-апреле 2023 года экспортировал 104,521 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 8,3% выше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Общая стоимость экспортированных минеральных удобрений составила $30 млн 342,2 тыс. (спад на 55,5%).

В то же время импорт минеральных удобрений в Азербайджан в январе-апреле составил 36,979 тыс. тонн (рост на 54,8%) на сумму $23 млн 269,4 тыс. (рост на 25,2%).

Производством минеральных удобрения в Азербайджане занимается SOCAR Carbamide Plant.

SOCAR Carbamide Plant введен в эксплуатацию 16 января 2019 года, в июне предприятие начало экспорт карбамида. Предприятие включает три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул.

Мощность завода составляет 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида в сутки. При этом, ежегодные доходы завода от экспорта карбамида прогнозируются на уровне $160 млн. Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, включая 500 млн евро - заемные средства.

Б.Рустамбеков