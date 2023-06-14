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Регион 14.06.2023 15:28

В ЕС призвали Баку и Ереван сохранить положительную динамику в переговорах

Специальный представитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар заявил, что важно сохранить положительную динамику в мирных переговорах Баку и Еревана и добиться результатов за столом переговоров.

Он отметил, что в Евросоюзе внимательно следят за развитием ситуации на Южном Кавказе, призвав прекратить огонь в регионе.

«Важно сохранить положительную динамику последовательных встреч и добиться результатов за столом переговоров, которые принесут пользу Армении, Азербайджану и всему региону», - написал Клаар в твиттере.

Как сообщалось ранее, Минобороны Азербайджана в последние дни регулярно сообщает о том, что ВС Армении обстреливают позиции азербайджанских военных на границе, в том числе позиции в Нахчыванской Автономной Республике.

Р.Керимов

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Тэги: КЛААР, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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