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Регион 14.06.2023 16:24

В правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что не разделяют идею Киева заморозить в Грузии российские финансовые активы

В правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что не разделяют идею председателя правящей фракции "Слуга народа" украинской Рады Давида Арахамия заморозить российские финансовые активы в Грузии.

"Заморозка российских активов означало бы введение Грузией против России односторонних санкции. Мы ранее не раз заявляли, что не будем вводить против России односторонних санкций, так как эти действия нанесут ущерб нашей стране и будут направлены против национальных интересов", - сказал в среду журналистам председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

Он считает, что заявление Арахамия направлено на открытие "второго фронта" против России в Грузии.

"Украинские руководители не раз призывали нас к открытию второго фронта против России, но у нас нет никакого желания входить с ними в полемику. Мы руководствуемся исключительно защитой национальных интересов своей страны", - сказал Кобахидзе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, АКТИВЫ


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