Азербайджан увеличил в январе-мае экспорт электроэнергии в 2,3 раза

Экспорт электроэнергии из Азербайджана в январе-мае 2023 года составил 1 млрд 253,7 млн кВт/ч, что в 2,3 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минэнерго, импорт электроэнергии в страну за 5 месяцев составил 50,3 млн кВт/ч, что на 16,6% ниже показателя января-мая 2022 года.
По данным ведомства, в мае экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 9,5 млн кВт/ч, импорт – 9,2 млн кВт/ч
В 2022 году производство электроэнергии в Азербайджане составило 28 млрд 988,5 тыс. кВт/час (рост на 4%). При этом экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 3 млрд 3,8 млн кВт/час (рост на 79,5%), импорт - 137,1 млн кВт/час (спад на 9,6%).
Н.Аббасова
Алиев назначил Назарли главой представительского офиса Азербайджана в Палестине
Кандидат на пост посла США в Азербайджане намерен развивать сотрудничество Баку и Вашингтона
В Азербайджане за сутки выявлено 2 случая заражения COVID-19
Число браков в Азербайджане за 4 мес. сократилось почти на 19%, разводов - выросло на 37%
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
ЕК может заставить Google продать часть бизнеса в сфере онлайн-рекламы из-за проблем с конкуренцией
Блинкен в конце недели посетит Китай, затем отправится в Великобританию
В Сербии задержали вооруженную группу косовских спецназовцев
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank предлагает до 11.5% прирост вашим деньгам!
Бакинская высшая школы нефти совместно с Университетом Дьюка провели выпускной день
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС