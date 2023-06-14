Азербайджан увеличил в январе-мае экспорт электроэнергии в 2,3 раза

Экспорт электроэнергии из Азербайджана в январе-мае 2023 года составил 1 млрд 253,7 млн кВт/ч, что в 2,3 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минэнерго, импорт электроэнергии в страну за 5 месяцев составил 50,3 млн кВт/ч, что на 16,6% ниже показателя января-мая 2022 года.

По данным ведомства, в мае экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 9,5 млн кВт/ч, импорт – 9,2 млн кВт/ч

В 2022 году производство электроэнергии в Азербайджане составило 28 млрд 988,5 тыс. кВт/час (рост на 4%). При этом экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 3 млрд 3,8 млн кВт/час (рост на 79,5%), импорт - 137,1 млн кВт/час (спад на 9,6%).

Н.Аббасова