Brent выше $75 за баррель

Цены на нефть ускорили рост в среду после публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:42 в среду составляет $75,19 за баррель, что на $0,9 (1,21%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,77 (1,11%), до $70,19 за баррель.

Спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет относительно показателя прошлого года на 2,45 млн баррелей в сутки, говорится в отчете МЭА. Месяцем ранее организация ожидала, что рост потребления по итогам текущего года составит 2,2 млн б/с.

Пересмотр показателей обусловлен восстановлением спроса в Китае, где, по оценке агентства, в апреле он достиг рекордного уровня в 16,3 млн б/с.