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Цена на нефть

13.06 $/bbl +/- WTI 69.42 +2.30 Brent 74.29 +2.45

ТЭК 14.06.2023 15:50

Brent выше $75 за баррель

Цены на нефть ускорили рост в среду после публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:42 в среду составляет $75,19 за баррель, что на $0,9 (1,21%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,77 (1,11%), до $70,19 за баррель.

Спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет относительно показателя прошлого года на 2,45 млн баррелей в сутки, говорится в отчете МЭА. Месяцем ранее организация ожидала, что рост потребления по итогам текущего года составит 2,2 млн б/с.

Пересмотр показателей обусловлен восстановлением спроса в Китае, где, по оценке агентства, в апреле он достиг рекордного уровня в 16,3 млн б/с.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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