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Социум 14.06.2023 15:52

Число браков в Азербайджане за 4 мес. сократилось почти на 19%, разводов - выросло на 37%

Численность населения Азербайджана в январе-апреле 2023 года увеличилась на 16 тыс. 376 человек или на 0,2% - до 10 млн 143,521 тыс. на 1 мая 2023 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В городах проживает 54,6% населения страны, в сельской местности – 45,4%. При этом 49,8% населения составляют мужчины, 50,2% - женщины.

В январе-апреле в республике родились 37 тыс. 159 младенцев, что на 7,2% меньше чем годом ранее. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за указанный период составил 11,1. Мальчики составили 53,2% родившихся детей, девочки – 46,8%. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 1,122 тыс. двойняшек, 63 тройняшки.

За прошедший период в Азербайджане умерли 21 тыс. 205 человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 6,4 (в январе-апреле 2022 года уровень смертности составлял 7,2 - ИФ).

В январе-апреле 2023 года в республике зарегистрировано 15,065 тыс. браков (спад на 18,6% по сравнению с январем-апрелем 2022г) и 6,92 тыс. разводов (рост на 37,2%).

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БРАКИ/РАЗВОДЫ, НАСЕЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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