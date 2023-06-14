РФ и Алжир 15 июня подпишут Декларацию об углубленном стратегическом партнерстве

Президенты России и Алжира в четверг проведут переговоры в Москве, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Это ваш первый государственный визит в Россию. Завтра в Кремле состоятся ваши переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным", - сказал Мишустин в среду на встрече с лидером Алжира Абдельмаджидом Теббуном. Мишустин отметил, что "важным шагом станет подписание декларации об углубленном стратегическом партнерстве".

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