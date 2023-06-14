Саммит ШОС пройдет в начале июля в видеоформате

Саммит ШОС ориентировочно состоится 4 июля в видеоформате, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Вначале саммит планировался на конец июня. Затем индийская сторона поменяла сроки визита и ориентировалась на проведение 3-4 июля. (...) Затем индийская сторона объявила о том, что они собираются проводить это мероприятие в формате видеоконференции и мы тоже подтвердили участие. Ориентировочно - 4 июля состоится саммит ШОС в видеоформате. Естественно, наш президент весь этот день будет работать со своими коллегами по ШОС", - сказал Ушаков журналистам в среду.

Саммит ШОС ориентировочно состоится 4 июля в видеоформате, президент России Владимир Путин в течение всего этого дня будет взаимодействовать со своими коллегами по организации, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Вначале саммит планировался на конец июня. Затем индийская сторона поменяла сроки визита и ориентировалась на проведение 3-4 июля. (...) Затем индийская сторона объявила о том, что они собираются проводить это мероприятие в формате видеоконференции и мы тоже подтвердили участие. Ориентировочно - 4 июля состоится саммит ШОС в видеоформате. Естественно, наш президент весь этот день будет работать со своими коллегами по ШОС", - сказал Ушаков журналистам в среду.