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СНГ 14.06.2023 17:05

В Кремле заявили об отсутствии сверхожиданий у Путина от будущих президентских выборов в США

У президента РФ Владимира Путина "нет сверхожиданий" от итогов грядущих выборов в США, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

В ходе общения с Ушаковым в среду журналисты попросили его прокомментировать слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что переговоры по Украине не начнутся до выборов в США, и президент РФ ждет их результатов.

"Они (результаты выборов президента США), конечно, интересуют, как любого нормального человека. Но каких-то сверхожиданий нет", - сказал Ушаков.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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