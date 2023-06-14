В Кремле заявили об отсутствии сверхожиданий у Путина от будущих президентских выборов в США

У президента РФ Владимира Путина "нет сверхожиданий" от итогов грядущих выборов в США, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
В ходе общения с Ушаковым в среду журналисты попросили его прокомментировать слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что переговоры по Украине не начнутся до выборов в США, и президент РФ ждет их результатов.
"Они (результаты выборов президента США), конечно, интересуют, как любого нормального человека. Но каких-то сверхожиданий нет", - сказал Ушаков.
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