Докладчики ПАСЕ надеются, что РМК покинет Карабах в 2025 году

Докладчики Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Ян Лидделл-Грейнджер и Лиз Кристофферсен приветствовали прогресс Баку и Еревана на пути к мирному соглашению и призвали стороны активизировать переговоры.
«Мы приветствуем недавний прогресс, достигнутый Азербайджаном и Арменией на пути к мирному соглашению, и призываем правительства обеих стран активизировать двусторонние переговоры», - говорится в заявлении докладчиков по итогам их визита в Азербайджан 3-7 июня.
Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», Лидделл-Грейнджер и Кристофферсен также приветствовали усилия Баку по разминированию территории и восстановлению разрушенной инфраструктуры в Карабахе.
Коснувшись ситуации на Лачинской дороге, докладчики призвали обеспечить свободу передвижения в соответствии с их предыдущими заявлениями, решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 21 декабря 2022 года и постановлением Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года.
Лидделл-Грейнджер и Кристофферсен также выразили надежду, что «миротворческие силы Российской Федерации покинут территорию (Карабахский регион Азербайджана) не позднее ноября 2025 года».
Р.Керимов
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