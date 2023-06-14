Мирный процесс между Баку и Ереваном важен и для диалога Турции и Армении – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продвижение мирного процесса между Баку и Ереваном, внесет весомый вклад и в нормализацию отношений Турции и Армении.

«Двери для мира в регионе, где имело место много горя, приоткрыты. Поэтому стороны не должны упускать этот шанс и действовать ответственно», - подчеркнул турецкий лидер в беседе с турецкими журналистами после визита в Азербайджан.

При этом он назвал важным шагом недавний визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Анкару. «Ответив позитивно на приглашение турецкой стороны, Пашинян преодолел в своей стране немало преград и оппозиционные настроения. Мне представилась возможность коротко пообщаться с ним в ходе церемонии. Выразил благодарность в связи с прибытием в Турцию», - сказал президент.

Эрдоган назвал также важными слова Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион. «Однако, как я уже говорил ранее, в Армении есть негативные настроения против Пашиняна. И это очень и очень важный момент. До сегодняшнего дня Пашинян не сделал шага назад», - добавил турецкий лидер.

Р.Ахмедов