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Регион 14.06.2023 16:24

Мирный процесс между Баку и Ереваном важен и для диалога Турции и Армении – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продвижение мирного процесса между Баку и Ереваном, внесет весомый вклад и в нормализацию отношений Турции и Армении.

«Двери для мира в регионе, где имело место много горя, приоткрыты. Поэтому стороны не должны упускать этот шанс и действовать ответственно», - подчеркнул турецкий лидер в беседе с турецкими журналистами после визита в Азербайджан.

При этом он назвал важным шагом недавний визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Анкару. «Ответив позитивно на приглашение турецкой стороны, Пашинян преодолел в своей стране немало преград и оппозиционные настроения. Мне представилась возможность коротко пообщаться с ним в ходе церемонии. Выразил благодарность в связи с прибытием в Турцию», - сказал президент.

Эрдоган назвал также важными слова Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион. «Однако, как я уже говорил ранее, в Армении есть негативные настроения против Пашиняна. И это очень и очень важный момент. До сегодняшнего дня Пашинян не сделал шага назад», - добавил турецкий лидер.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЭРДОГАН, ПАШИНЯН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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