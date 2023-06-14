Алиев назначил Назарли главой представительского офиса Азербайджана в Палестине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении Ильхама Назарли главой представительского офиса в Палестине. Документ опубликован на сайте главы государства. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в конце 2022 года подписал закон об учреждении представительского офиса страны в Палестине (Рамалла). Р.Керимов

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