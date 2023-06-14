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Регион 14.06.2023 16:55

В Израиле предупредили об ударе по Ирану в случае доведения уровня обогащения урана до 90%

Израиль нанесет удар по Ирану в случае, если он будет обогащать уран до уровня в 90%, сообщили израильские СМИ со ссылкой высокопоставленного представителя еврейского государства.

"Ирану хорошо известно, что если ему удастся довести уровень обогащения урана до 90%, его ждет удар со стороны Израиля", - сказал израильский представитель.

Израильские СМИ отмечают, что это заявление стало реакцией на сообщения о возможности достижения между Тегераном и западными странами договоренности по иранской ядерной программе.

"США, равно как и другие западные страны, хорошо осведомлены, что обогащенный до необходимого для производства ядерной бомбы уровня в 90% уран - это "красная черта" для Израиля", - подчеркнул израильский представитель.

Израильские СМИ также отмечают, что на фоне слухов о непрямых переговорах между Тегераном и Вашингтоном при посредничестве Омана, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что "никакое соглашение с Ираном не будет обязательным для Израиля, который сделает все, чтобы защитить себя".

В феврале сообщалось, что с ноября прошлого года Иран на 40% увеличил запасы урана, обогащённого до уровня 60%.

Власти Ирана заявляют, что у них нет планов создавать ядерное оружие и что их атомная программа носит исключительно мирный характер.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИРАН, АТОМ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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