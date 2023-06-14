ЕК может заставить Google продать часть бизнеса в сфере онлайн-рекламы из-за проблем с конкуренцией

Европейская комиссия предварительно заключила, что американская Google нарушила конкуренцию в области рекламных технологий и для решения проблемы должна продать часть своих сервисов, говорится в пресс-релизе ЕК.
По мнению европейского регулятора, входящая в Alphabet Inc. компания воспользовалась доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы для укрепления позиций собственной биржи объявлений AdX, которая получала преимущество над конкурентами при участии в аукционах на управляемой Google платформе DFP и основной поток заявок на показ рекламы от Google Ads.
"Google, у которой есть сервисы для продажи и покупки рекламных площадей, активна и занимает доминирующие позиции в обеих частях рынка, - отмечает ЕК. - Более того, компания управляет крупнейшей рекламной биржей. В результате в Google неизбежно возникают конфликты интересов. В связи с этим комиссия предварительно заключает, что лишь обязательная продажа части сервисов Google решит проблемы в области конкуренции".
ЕК не уточнила, какие именно сервисы может потребоваться продать. Газета The Wall Street Journal отмечает, что в большинстве случаев власти Европейского союза не обсуждают варианты разрешения ситуации до установления вины компании, а если речь идет о возможном злоупотреблении доминирующим положением, эти варианты обычно сводятся к изменениям в деятельности, а не продаже активов.
Google сможет ответить на претензии регулятора до вынесения финального решения. В случае установления ее вины в нарушении европейского антимонопольного законодательства ей грозит штраф в размере до 10% годовой глобальной выручки.
Компания прежде отвергала обвинения в наличии у нее необоснованного преимущества в результате присутствия в разных сегментах рынка онлайн-рекламы и заявляла, что не планирует продавать бизнес в сфере рекламных технологий.
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