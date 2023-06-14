Столтенберг не исключает решение вопроса по членству Швеции в НАТО до саммита в Вильнюсе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все еще считает возможным достигнуть договоренности по членству Швеции в альянсе до июльского саммита НАТО в Литве.

"Все еще возможно договориться об этом до саммита, я все еще работаю над тем, чтобы это произошло", - заявил Столтенберг во время пресс-конференции.

Он отметил, что прогресс есть, и НАТО продолжит работать над как можно более быстрым вступлением Швеции. При этом он добавил, что на данный момент не может дать каких-либо четких сроков или гарантий.

Ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него пока остаются возражения против присоединения Швеции к НАТО.

Швеция и Финляндия в 2022 году подали заявки на вступление в НАТО. Турция, будучи членом НАТО, поставила ряд условий, которые обе скандинавские страны должны были выполнить, чтобы Анкара ратифицировала их вступление в альянс. Так, Турция требовала объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Затем в Анкаре заявили, что Швеция не полностью выполнила эти условия. Переговоры о ее вступлении в альянс были заморожены.

Финляндия официально вступила в НАТО в начале апреля.

Саммита НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе (Литва).