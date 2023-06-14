В Азербайджане за сутки выявлено 2 случая заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 884, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее был зарегистрирован 1 случай.

За 24 часа от COVID-19 никто не умер. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 281 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 821 тыс. 589 человек (5 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 14 человек.

За сутки медики провели 1,2 тыс. тестов на коронавирус против 1,145 тыс. тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 634 тыс. 759 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде