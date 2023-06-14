Yelo Bank предлагает до 11.5% прирост вашим деньгам!

Если вы хотите увеличить свой доход этим летом, то предложение от Yelo Bank идеально подходит вам! Ваш депозит, размещенный в банке, принесет вам доход в размере 11% в случае срока 12 месяцев и до 11.5% для срока 24 месяца! Ваш депозит будет надежно защищен в Yelo Bank и станет вашим финансовым обеспечением в будущем. Минимальная сумма для открытия депозитного счета составляет 100 AZN. Кроме того, вы сами выбираете, как получать доходы от депозита - либо в конце срока, либо каждый месяц через карту. Продление срока депозита происходит автоматически. Вложение дополнительных средств в любом объеме возможно, а такжевам подарят пластиковою карту от Yelo Bank. Обратите внимание, что депозиты, размещенные в Yelo Bank, застрахованы в соответствии с правилами Фонда Гарантирования Депозитов.



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