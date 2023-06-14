Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8344 RUR   0.0202 GBR   2.1443 TRY   0.0718

Цена на нефть

13.06 $/bbl +/- WTI 69.42 +2.30 Brent 74.29 +2.45

14.06.2023 17:28

Yelo Bank предлагает до 11.5% прирост вашим деньгам!

Если вы хотите увеличить свой доход этим летом, то предложение от Yelo Bank идеально подходит вам! Ваш депозит, размещенный в банке, принесет вам доход в размере 11% в случае срока 12 месяцев и до 11.5% для срока 24 месяца! Ваш депозит будет надежно защищен в Yelo Bank и станет вашим финансовым обеспечением в будущем. Минимальная сумма для открытия депозитного счета составляет 100 AZN. Кроме того, вы сами выбираете, как получать доходы от депозита - либо в конце срока, либо каждый месяц через карту. Продление срока депозита происходит автоматически. Вложение дополнительных средств в любом объеме возможно, а такжевам подарят пластиковою карту от Yelo Bank. Обратите внимание, что депозиты, размещенные в Yelo Bank, застрахованы в соответствии с правилами Фонда Гарантирования Депозитов.

Для более подробной информации, переходите по ссылке: https://bit.ly/ylfgndt


Есть дополнительные вопросы? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите нам черезFacebook,InstagramилиWhatsАpp.

YeloBank– Яркий банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az