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ТЭК 14.06.2023 18:56

Запасы нефти в США выросли на 7,92 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,92 млн баррелей - до 467,12 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 2,11 млн баррелей и составили 220,92 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,12 млн баррелей, до 113,85 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,54 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,75 млн баррелей.

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Тэги: США, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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