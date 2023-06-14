Запасы нефти в США выросли на 7,92 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,92 млн баррелей - до 467,12 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 2,11 млн баррелей и составили 220,92 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,12 млн баррелей, до 113,85 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,54 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,75 млн баррелей.

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