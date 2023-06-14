Цены на нефть замедлили рост вечером в среду после публикации данных о запасах в США.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составляет $74,83 за баррель, что на $0,54 (0,73%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,5 (0,72%), до $69,92 за баррель.
Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 7,92 млн баррелей - до 467,12 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.
Товарные запасы бензина выросли на 2,11 млн баррелей и составили 220,92 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,12 млн баррелей, до 113,85 млн баррелей.
Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,54 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,75 млн баррелей.
Кроме того, внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы, итоги которого будут подведены в среду. Рынок рассчитывает, что регулятор оставит базовую процентную ставку неизменной (на уровне 5-5,25%).
Премьер-министр Пакистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Алиев уволил главу ИВ Губинского района
Премьер Пакистана обсудит в Баку вопросы сотрудничества в сферах торговли, энергетики и финансов
В Азербайджане за сутки выявлено 2 случая заражения COVID-19
Число браков в Азербайджане за 4 мес. сократилось почти на 19%, разводов - выросло на 37%
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
ФРС повысила прогноз роста экономики США на 2023г до 1%, понизила прогноз инфляции до 3,2%
Лавров: если стамбульский «пакет» не заработает до 17 июля, ни о каком дальнейшем продлении сделки речи идти не может
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank предлагает до 11.5% прирост вашим деньгам!
Бакинская высшая школы нефти совместно с Университетом Дьюка провели выпускной день
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС