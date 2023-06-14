Цены на нефть замедлили рост вечером в среду после публикации данных о запасах в США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составляет $74,83 за баррель, что на $0,54 (0,73%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,5 (0,72%), до $69,92 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 7,92 млн баррелей - до 467,12 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 2,11 млн баррелей и составили 220,92 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,12 млн баррелей, до 113,85 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,54 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,75 млн баррелей.

Кроме того, внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы, итоги которого будут подведены в среду. Рынок рассчитывает, что регулятор оставит базовую процентную ставку неизменной (на уровне 5-5,25%).