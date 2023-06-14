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Дальнее зарубежье 14.06.2023 20:49

У НАТО нет планов расширяться на страны АТР - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усиливает партнерство со странами Азиатско-Тихоокеанского региона ввиду вызова, исходящего от КНР, но не планирует расширяться на Азию.

"НАТО - это Североатлантический альянс, и он всегда будет таким. Нет никаких намерений сделать из НАТО глобальную организацию с членами из Азии. Такое вовсе не предусматривается", - сказал Столтенберг в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

Вместе с тем он указал на угрожающие "последствия усиления мощи Китая", который "активно инвестирует в современные военные возможности". "Китай угрожает своим соседям и приближается к нам", - отметил генсек.

По этой причине, по его словам, в стратегической концепции НАТО заявлено, что "Китай является вызовом для наших ценностей, нашей безопасности и наших интересов".

"И по этой же причине мы решили еще больше усилить сотрудничество с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона - Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией. Я пригласил руководителей этих стран на саммит в Вильнюс. (...). НАТО - оборонный альянс, альянс Северной Америки и Европы. Но в качестве оборонного альянса мы считаем важным усилить наше партнерство со странами Азиатско-Тихоокеанского региона", - объяснил Столтенберг, отвечая на вопрос о перспективе открытия офиса организации в Японии.

Япония и НАТО с 2007 года обсуждают возможность открытия офиса альянса в Токио. Япония открыла свое представительство в НАТО в Брюсселе в 2018 году. Премьер Японии Фумио Кисида в прошлом году стал первым японским лидером, посетившим саммит НАТО.

Саммит НАТО в Вильнюсе запланирован на 11-12 июля этого года.

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Тэги: НАТО, РАСШИРЕНИЕ, ПЛАНЫ


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