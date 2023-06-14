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Внешняя политика 14.06.2023 19:47

Официальный Баку ответил МИД Франции

Представляется, что в заявлении министра иностранных дел Франции Катрин Колонны о так называемой блокаде намеренно упускается свободное передвижение армянских жителей Карабахского региона Азербайджана в обоих направлениях, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в своем Twitter.

«Это явное противоречие с громкими заявлениями о беспристрастности», - отметил Гаджизаде.

Ранее Колонна заявила: «Ни одна страна не делает столько, сколько наша, для мирного соглашения между Арменией и ее соседом».

Б.Рустамбеков

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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