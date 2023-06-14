Официальный Баку ответил МИД Франции

Представляется, что в заявлении министра иностранных дел Франции Катрин Колонны о так называемой блокаде намеренно упускается свободное передвижение армянских жителей Карабахского региона Азербайджана в обоих направлениях, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в своем Twitter.

«Это явное противоречие с громкими заявлениями о беспристрастности», - отметил Гаджизаде.

Ранее Колонна заявила: «Ни одна страна не делает столько, сколько наша, для мирного соглашения между Арменией и ее соседом».

Б.Рустамбеков