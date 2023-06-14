Премьер Пакистана обсудит в Баку вопросы сотрудничества в сферах торговли, энергетики и финансов

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в ходе своего визита в Баку обсудит с руководством Азербайджана вопросы сотрудничества в сферах торговли, энергетики, банковского дела и финансовых услуг.
«Визит в Азербайджан является частью политики нашего правительства по укреплению двустороннего сотрудничества и построению взаимовыгодных партнерских отношений. Помимо переговоров по ускорению заключения соглашения о преференциальной торговле, я проведу важные переговоры с руководством Азербайджана, для открытия возможности сотрудничества в сферах энергетики, банковского дела, финансовых услуг и информационных технологий», - написал Шариф в своем Twitter.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева совершит визит в Баку. Визит состоится 14-15 июня.
Б.Рустамбеков
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