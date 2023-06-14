Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8344 RUR   0.0202 GBR   2.1443 TRY   0.0718

Цена на нефть

13.06 $/bbl +/- WTI 69.42 +2.30 Brent 74.29 +2.45

Внешняя политика 14.06.2023 20:07

Премьер Пакистана обсудит в Баку вопросы сотрудничества в сферах торговли, энергетики и финансов

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в ходе своего визита в Баку обсудит с руководством Азербайджана вопросы сотрудничества в сферах торговли, энергетики, банковского дела и финансовых услуг.

«Визит в Азербайджан является частью политики нашего правительства по укреплению двустороннего сотрудничества и построению взаимовыгодных партнерских отношений. Помимо переговоров по ускорению заключения соглашения о преференциальной торговле, я проведу важные переговоры с руководством Азербайджана, для открытия возможности сотрудничества в сферах энергетики, банковского дела, финансовых услуг и информационных технологий», - написал Шариф в своем Twitter.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева совершит визит в Баку. Визит состоится 14-15 июня.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПАКИСТАН, ШАРИФ, ВИЗИТ


Похожие новости


Премьер-министр Пакистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан Экс-премьер Пакистана Шариф предстал перед судом по обвинению в коррупции Премьер Пакистана Шариф ушел в отставку после решения Верховного суда

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az