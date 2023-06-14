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Внешняя политика 14.06.2023 20:15

Алиев уволил главу ИВ Губинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от занимаемой должности главу исполнительной власти Губинского района Зияддина Алиева.

Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ИВ, ГУБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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