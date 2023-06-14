Премьер-министр Пакистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в среду прибыл с официальным визитом в Азербайджан. «Премьер-министр Пакистана прибыл в Баку по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева. В честь высокого гостя в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева был выстроен почетный караул», - сообщает сайт президента Азербайджана. Премьер-министр Пакистана в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица. Б.Рустамбеков

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