ФРС повысила прогноз роста экономики США на 2023г до 1%, понизила прогноз инфляции до 3,2%

Федеральная резервная система (ФРС) повысила прогноз роста экономики США на 2023 год до 1% с ожидавшихся в марте 0,4%, ухудшив при этом прогноз на 2024 год - до 1,1% с 1,2%.

Ожидания Федрезерва в отношении инфляции на текущий год пересмотрены до 3,2% с 3,3%, на следующий - оставлены на уровне 2,5%.

Медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что базовая процентная ставка составит 5,6% к концу 2023 года и 4,6% к концу 2024 года. В марте ожидались более низкие уровни ставки - 5,1% и 4,3% соответственно.