Лавров: если стамбульский «пакет» не заработает до 17 июля, ни о каком дальнейшем продлении сделки речи идти не может

Если "зерновая сделка" не заработает до середины июля, продлеваться она не будет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"К сожалению, подписанный 22 июля 2022 г. Стамбульский "пакет" до сих пор реализуется лишь в части вывоза украинского продовольствия. Часть "пакета" по российскому аммиаку не действует", - сказал Лавров на 46-м заседании Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС), прошедшем в онлайн-формате.
Он отметил, что отсутствует прогресс в реализации Меморандума Россия-ООН, призванного обеспечить реальное изъятие российских сельхозпродукции и удобрений из-под незаконных односторонних западных санкций.
"Вынужден вновь констатировать: если Стамбульский "пакет" не заработает, как он был инициирован Генсеком ООН, до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может", - заявил глава российской дипломатии. Текст его выступления приводит в среду сайт МИД РФ.
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