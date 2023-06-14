Вучич заявил, что опасается нарастания напряженности в регионе

Президент Сербии Александр Вучич в среду высказал опасение относительно ситуации, которая складывается в регионе.

"Чтобы избежать спекуляций на тему того, хотим ли мы, чтобы у нас был мир или нет, боюсь, мы перешли Рубикон, и вернуться к реальности будет очень трудно, но Сербия всегда будет прилагать для этого все возможные усилия. Мира у нас нет не потому, что мы (сербы) его не хотим, а потому что на Балканах есть один человек, который хочет спровоцировать конфликт любой ценой - Альбин Курти (глава администрации Косово)", - приводит слова Вучича сербский телеканал РТС.

Вучич отметил, что всегда избегал использования лексики обвинений, стараясь изыскивать возможности для компромиссов.

Ранее в среду стало известно о том, что представители спецслужб Сербии задержали в центральной части страны троих косовских албанцев - сотрудников косовского спецназа. У задержанных обнаружены автоматическое оружие, аппаратура слежения, средства радиосвязи, GPS-навигации и карты.