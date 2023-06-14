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Дальнее зарубежье 14.06.2023 23:08

Германия в стратегии нацбезопасности назвала РФ главной угрозой для евро-атлантической зоны

Власти ФРГ впервые представили всеобъемлющую стратегию нацбезопасности, в которой обозначили РФ в качестве основного вызова для евро-атлантического пространства, сообщает в среду Associated Press (AP).

Россия видится авторам документа угрозой для безопасности евро-атлантической зоны "сегодня и в обозримом будущем".

По утверждению авторов стратегии, Китай является "партнером, конкурентом, а также соперником во всех сферах".

Среди иных угроз для ФРГ перечислены климатические изменения, стихийные бедствия, способные причинить вред важнейшей инфраструктуре Германии, возросшая вероятность голода, эпидемий и конфликтов в мире.

Как заявил на пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц, стратегия стала иметь еще большее значение в связи с ситуацией вокруг Украины.

Правительство ФРГ готовит отдельную стратегию в отношении КНР, однако Шольц не стал называть сроки ее публикации.

Как пояснила принявшая участие в пресс-конференции глава МИД Германии Анналена Бербок, немецкие власти определят области, где Германия наиболее зависима от Китая, в том числе в связи с поставками сырья, компонентов для энергетической отрасли, телекоммуникаций и медицины. Шольц в то же время заявил, что на создание альтернативных каналов поступления товаров могут уйти десятилетия.

Правительство ФРГ планирует сформулировать и стратегию для противостояния гибридным угрозам.

AP поясняет, что стратегия Германии в сфере нацбезопасности предлагает лишь общие подходы к мировым проблемам и не углубляется в детали.

Между тем лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц подверг критике данный документ, подчеркнув, что "у него нет ни ценности, ни содержания, ни значения", и что его приняли без консультаций с союзниками Германии. Высокопоставленный представитель оппозиционного блока ХДС/ХСС в Бундестаге Александр Добриндт заявил, что в стратегии неправильно расставлены приоритеты, и привел в качестве примера более частые упоминания изменений климата, а не Китая.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, НАЦБЕЗОПАСНОСТЬ, РОССИЯ, СТРАТЕГИЯ

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