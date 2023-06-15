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Регион 15.06.2023 10:17

Россия поднимет в СБ ООН вопрос о расследовании подрыва «Северных потоков»

Россия в среду, 15 июня, в ходе закрытых консультаций членов Совета Безопасности ООН поднимет тему расследования подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"15 июня Постпредство РФ при ООН в ходе закрытых консультаций членов СБ ООН поднимет вопрос о расследовании подрыва "Северных потоков"", - написал Полянский в своем телеграм-канале.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока 2" - близ датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией. Дания, Швеция, ФРГ продолжают расследование по поводу взрывов.

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Тэги: РОССИЯ, ООН, СЕВПОТОКИ


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